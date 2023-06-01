Гладков: два человека пострадали при взрыве неизвестного устройства в Белгороде

Повреждения также получил один автомобиль.

Два человека пострадали во время взрыва неизвестного устройства, предположительно, беспилотника, в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что один мужчина с подозрением на сотрясение головного мозга будет доставлен в больницу, а второй с легкими ушибами от госпитализации отказался.

По словам Гладкова, повреждения также получил один из автомобилей, когда на проезжую часть упал неизвестный объект.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ сорвали новую попытку киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области.