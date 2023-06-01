Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки теракта боевиков ВСУ в Шебекино

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 70 0

По информации ведомства, киевский режим планировал проникнуть на территорию России. Но планы не осуществились.

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вооруженные силы РФ, погранслужба и ФСБ сорвали новую попытку киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, киевский режим в 03:00 начал интенсивный обстрел гражданских объектов города, после чего две мотопехотные роты, усиленные танками, попытались проникнуть в Россию в районе Новой Таволжанки и автомобильного пропуска.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара», — говорится в сообщении.

В результате боевики понесли потери и были отброшены от границы. Всего российские военные уничтожили около 30 террористов, четыре боевые бронированные машины, машину реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», а также один пикап.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино из «Града». Снаряды попали в автобус.

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