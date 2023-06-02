Доступ к камере и перепискам: как хакеры взламывают телефоны

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Полина Долгова
Полина Долгова 35 0

Эксперт Бедеров: хакеры взламывают телефоны через обновления ОС, вирусы и Wi-Fi

Доступ к камере и перепискам: как хакеры взламывают телефоны

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

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Как не стать жертвой злоумышленников?

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров раскрыл три способа, как шпионы могут установить слежку за человеком через его смартфон.

Так, с помощью уязвимых мест гаджетов спецслужбы могут начать следить за любым пользователем. Например, хакеры могут прислать вредоносную программу вместе с обновлением операционной системы (ОС) или какой-нибудь социальной сети. Все приложения, созданные в США, в теории могут стать площадкой для программ шпионов, отметил эксперт. Кроме того, телефон может «заразиться» через общественный Wi-Fi или сотовые сети.

«Так делает Израиль прямо в аэропорту, чтобы следить за подозрительными людьми», — пояснил Бедеров.

Также заинтересованные лица могут отправить потенциальной жертве электронное письмо с вирусом. Эксперт считает, что шпионы могут получить доступ ко всему, что происходит рядом со смартфоном, передает издание KP.RU.

В том числе — незаметно записывать видео, аудио, а также сохранять разговоры при помощи встроенного микрофона. Преступники в таком случае смогут сохранять все переписки и даже пересылать их другим пользователям.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ раскрыла разведывательную акцию США с использованием гаджетов Apple.

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Доступ к камере и перепискам: как хакеры взламывают телефоны

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