ФСБ раскрыла разведывательную акцию США с использованием гаджетов Apple

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 104 0

Заражению вредоносным ПО подвергались смартфоны только этого бренда.

ФСБ раскрыла разведывательную акцию США с использованием гаджетов Apple

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

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Американские спецслужбы вели разведывательные действия с использованием гаджетов Apple и вредоносного программного обеспечения. Об этом стало известно ФСБ России.

«Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», — уточнили в ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что это свидетельствует о тесном сотрудничестве компании Apple с разведкой США, а декларируемая политика конфиденциальности персональных данных является ложью. Таким образом, компания дает возможности американцам отслеживать любые лица, представляющие интерес Белому дому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США шпионили за главой Украины Владимиром Зеленским.

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