Врио губернатора Смоленской области сообщил об атаке дронов на объекты ТЭК

Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.

Он уточнил, что атака была зафиксирована около 03:00 в деревнях Пересна и Дивасы.

«Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», — добавил чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты совершили атаку на село Гоголевка Курской области, сбросив на подстанцию боеприпас с беспилотника. В результате населенный пункт оказался обесточен.