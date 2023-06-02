Врио губернатора Смоленской области сообщил об атаке дронов на объекты ТЭК

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 63 0

Инцидент произошел ночью в двух деревнях.

Врио губернатора Смоленской области сообщил об атаке дронов на объекты ТЭК

Фото: Telegram / Василий Анохин

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Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.

Он уточнил, что атака была зафиксирована около 03:00 в деревнях Пересна и Дивасы.

«Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», — добавил чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты совершили атаку на село Гоголевка Курской области, сбросив на подстанцию боеприпас с беспилотника. В результате населенный пункт оказался обесточен.

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