Врио губернатора Смоленской области сообщил об атаке дронов на объекты ТЭК
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Инцидент произошел ночью в двух деревнях.
Фото: Telegram / Василий Анохин
Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.
Он уточнил, что атака была зафиксирована около 03:00 в деревнях Пересна и Дивасы.
«Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», — добавил чиновник.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты совершили атаку на село Гоголевка Курской области, сбросив на подстанцию боеприпас с беспилотника. В результате населенный пункт оказался обесточен.
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