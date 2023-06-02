Власти Курской области сообщили об атаке подстанции в Гоголевке украинским беспилотником

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

В результате населенный пункт оказался обесточен. В настоящее время аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.

Власти Курской области сообщили об атаке подстанции в Гоголевке украинским беспилотником

Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/Yurko_sViy

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Украинские националисты совершили атаку на село Гоголевка Курской области, сбросив на подстанцию боеприпас с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате населенный пункт оказался обесточен.

«Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают аварийные службы, они уже приступили к ликвидации последствий атаки. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Атакам со стороны Украины в последнее время подверглась не только Курская область, но и Белгородская. Так, минувшей ночью боевики ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град». Несколько мирных жителей получили ранения, пострадала инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего генерал ВСУ Сергей Кривонос унизил президента Украины Владимира Зеленского.

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