Украинские националисты совершили атаку на село Гоголевка Курской области, сбросив на подстанцию боеприпас с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате населенный пункт оказался обесточен.

«Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают аварийные службы, они уже приступили к ликвидации последствий атаки. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Атакам со стороны Украины в последнее время подверглась не только Курская область, но и Белгородская. Так, минувшей ночью боевики ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град». Несколько мирных жителей получили ранения, пострадала инфраструктура.

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