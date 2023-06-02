В какой-то момент система решила пойти своей дорогой и уничтожила все на своем пути.

Искусственный интеллект становится все опаснее для человека. На его счету уже несколько жертв. Так, в США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый ИИ, принял решение убить оператора. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Система начала понимать, что, хотя она и определила угрозу, иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать эту угрозу, однако за поражение цели она получила очки. И система приняла решение убить оператора, потому что он мешал ей выполнить задачу», — говорится в сообщении.

В статье также упоминается, что всегда нужно помнить об этике, если работаешь с искусственным интеллектом. Впрочем, современные технологии становятся все более искушенными — в копировании человеческой речи, облика, способа мышления.

В конечном счете самые изощренные технологии на службу добра или зла ставят все равно люди и развитие искусственного интеллекта обостряет философский вопрос — доверия. Доверяешь ли этому источнику информации? СМИ? Или человеку, от которого ты слышишь или получаешь что-то?

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как искусственный интеллект может переиграть человека.