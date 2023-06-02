Гладков: два человека погибли после обстрела автодороги в Шебекино

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 94 0

Сразу несколько населенных пунктов оказались под огнем террористов.

Гладков: два человека погибли после обстрела автодороги в Шебекино

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Читайте нас в: Дзен Новости

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел киевского режима. В результате атаки автодороги в Шебекинском округе погибли две женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, осколки от снарядов попали в проезжающие мимо автомобили, в одном из которых и находились погибшие. Кроме того, пострадали еще два человека, которые также передвигались на машине.

«У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнил Гладков.

Помимо этого, боевики выпустили 11 снарядов по селу Тишанка, расположенному в Волокновском районе. В результате в двух домах выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. При этом пострадавших не зафиксировали.

Также снаряды были выпущены по хутору Леоновка, где поврежден фасад зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские нацисты ночью атаковали Курск. В результате повреждения получили подъезд многоэтажного жилого дома и несколько частных строений.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

12:38
ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска
12:33
«Делай, что хочешь»: Анна Седокова публично поссорилась с мужем
12:31
США могут предложить России придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года
12:25
«Тяжелым чем-то бьют» — что происходит в Шебекино сейчас
12:10
В Подмосковье обнаружили крупный арсенал с десятками пистолетов и патронами
12:05
«Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023