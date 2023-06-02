Старовойт рассказал о повреждениях после атаки беспилотников в Курске

Власти подсчитают ущерб, нанесенный киевским режимом.

Украинские нацисты ночью атаковали Курск. В результате повреждения получили подъезд многоэтажного жилого дома и несколько частных строений. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Завершаем подсчеты стоимости ущерба — всем окажем максимально быструю помощь. Главное — нет пострадавших!» — отметил он.

Между тем Старовойт поблагодарил работу расчетов ПВО за отражение атаки беспилотников.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Атака была зафиксирована около 03:00 в деревнях Пересна и Дивасы.