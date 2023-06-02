Там случаются чудеса? Зачем женщины ходят на могилу Игоря Талькова

Людей встречает большой крест с барельефами и молитвами на старославянском языке.

Самой посещаемой могилой на Ваганьковском кладбище в Москве является та, что принадлежит Игорю Талькову. Многие считают, что памятник артисту якобы является чудотворным и около него происходят магические вещи. Журналист издания dni.ru отправился на место лично, чтобы подтвердить или опровергнуть эти слухи.

Советский рок-музыкант, певец, автор песен ушел из жизни 6 октября 1991 года. Он был убит во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор. Спустя несколько дней его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Из-за того, что артист был верующим, его могила и памятник выглядят соответствующе. Людей встречает большой крест с барельефами и молитвами на старославянском языке, а на передней грани выгравирована знаковая строчка из его песни.

«И поверженный в бою, я воскресну и спою», — написано на надгробии.

За крестом располагаются цветной портрет Талькова в деревянном окладе и ваза с живыми цветами. На могилу поклонники часто приносят записки с посвященными певцу стихами.

С того времени, как Талькова похоронили, на его могилу часто приходят женщины. Они молятся об избавлении их мужей от зависимостей или о скорейшем освобождении несправедливо осужденных.

Ходят слухи, что после посещения этого места захоронения у людей в жизни случаются чудеса. А все потому, что музыкант якобы «стал ангелом» и теперь помогает всем нуждающимся.

Память о знаменитом певце живет до сих пор — в 2017 году в его родном городе Щекино Тульской области установили памятник в честь звезды. Благодарные за творчество земляки поспособствовали тому, чтобы там появилась почти пятиметровая фигура Талькова в бронзовом изваянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Талькова попался с наркотиками в центре Москвы.