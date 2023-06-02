Денег нет: матери Кафельниковой нечем платить за жилье на Бали

В таком финансовом положении она пребывает уже полтора месяца.

Мать российской модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова пожаловалась в социальных сетях на тяжелое финансовое положение, из-за которого у нее отсутствуют деньги на оплату жилья за рубежом.

Известно, что она уже год живет на острове Бали в съемном жилье в деревне Чангу. Вот уже полтора месяца 48-летней женщине нечем платить за жилище — дочь и зять не стали ей помогать в этом.

«Хозяйка моего геста, которой я все еще не могу оплатить свое проживание уже полтора месяца, сегодня меня спросила, знаю ли я несколько богатых русскоговорящих семей в Чангу? Я понимаю, что она хочет получить свою оплату как можно скорее, но пока реальность такова. Я ответила, что нет, скорее не знаю. Я начала оправдываться, что, несмотря на то, что я прожила в Чангу год, я не party person, потому что у меня были узкие интересы: внучка, балийский персонал, немного времени на работу и церковные встречи», — написала мать Кафельниковой.

Тишкова уже публиковала пост, в котором подробно рассказала о проблемах в браке ее дочери. По ее мнению, зять Георгий Петришин постоянно устраивает скандалы, записывает компромат и показывает эти материалы «нужным людям».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кафельникова закатила пышную вечеринку на Бали в честь дня рождения дочери.