Как изменились звезды «Секса в большом городе» за 20 лет и какие делали операции

Пластический хирург раскрыл, к каким способам борьбы со старением прибегают Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэтролл.

Звезды одного из самых ярких сериалов 2000-х годов «Секс в большом городе» заметно изменились за последние 20 лет. Пластический хирург Илья Алмазов рассказал 5-tv.ru о переменах во внешности экранных подруг и том, прибегали ли они к «пластике».

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер, наверняка, делала себе ринопластику. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Barbara Hine; Supplied by FilmStills.net

Лицо Паркер, известной по роли Кэрри Брэдшоу, за эти годы стало заметно старше. Прежде всего, изменилась кожа — она стала тонкой, менее эластичной и более складчатой.

Это максимально выражено в области шеи и зоны декольте. Возрастные изменения звезды также выдают уменьшившиеся объемы лица в ряде зон: под глазами и у висков видны западения, а у бровей — уплощения.

Несмотря на то, что Паркер применяет филлеры на основе гиалуроновой кислоты для наполнения губ, заметно, что сами они стали тоньше, а кожа верхней губы — длиннее. О возрасте говорят и ушные раковины актрисы, которые стали казаться более выступающими, они покрыты уже не эластичной, а морщинистой кожей.

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«При анализе фотографий Сары Джессики Паркер за эти 20 лет можно сказать, что она перенесла ряд косметологических и хирургических процедур. Из хирургических процедур Паркер, с большой долей вероятности, перенесла ринопластику. Так как в целом ее нос стал гораздо аккуратнее, а, в частности, — спинка носа стала более узкой», — отметил хирург.

Из нехирургических процедур дива, по словам специалиста, применяет ботулотоксин. Это видно по тому, что лоб актрисы достаточно гладкий, а брови при этом находятся в более высокой позиции, чем даже в молодости. Также Паркер применяет филлеры — но не только в губы, а также в области скул.

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис нашла себе профессионального косметолога. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net; Lev Radin

Дэвис, сыгравшая Шарлотту, тоже заметно изменилась за 20 лет. А именно: у нее появились складки в области верхних век и избыток кожи, боковые части бровей опустились, утратились объемы в области висков, бровей и подглазничных областей.

Звезда, с большой долей вероятности, применяет ботулотоксин, так как заметно, что у нее отсутствуют морщины в области лба и глабеллы — зоны перехода носа в лоб.

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«При этом стоит отметить, что специалист, который выполняет ей данную процедуру, — профессионал своего дела. Так как вместе с тем, что лицо актрисы заметно моложе и менее морщинистое, он избегает появление вида замороженного лица и отсутствия полной мимики. Поэтому у актрисы достаточно живая и естественная мимика», — подметил Алмазов.

Из нехирургических методов сохранения молодости актриса, скорее всего, использует дермальные филлеры для улучшения объема в области скул. Кроме того, она пользуется услугами персонального тренера и нутрициолога. Это позволяет сохранять фигуру в достаточно хорошем состоянии.

Синтия Никсон

Синтия Никсон принципиально не ложится под нож хирурга. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net; Ron Adar

Сыгравшая Миранду актриса Никсон за эти годы утратила былую эластичность кожи — она стала более морщинистой и тонкой. Также у нее произошло перераспределение объемов лица, отметил хирург.

Если в молодости артистка имела достаточно приятные округлые формы в области скул и под глазами, то теперь данные области стали заостренными, а в подглазничной области появились провалы. Височные области также выглядят запущенными.

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«Из хирургических процедур актриса, возможно, перенесла эндоскопическое ушивание платизмы — переднюю платизмопластику — то есть операцию по омоложению шеи. Из пластических операций Синтия Никсон также перенесла увеличение груди имплантами», — предположил врач.

Из нехирургических процедур Никсон, судя по всему, любит использовать дермальные филлеры и ботулотоксин.

Ким Кэтролл

Ким Кэтролл из последних сил борется с лишним весом. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net; Stephen Lock

У Кэтролл, исполнившей роль Саманты, возрастные изменения затронули в основном низ лица. В результате оно стало выглядеть шире, образовались брыли.

Кожа утратила эластичность и стала более морщинистой. Актриса использует только нехирургические методы омоложения, признаков пластических операций нет. В основном она сохраняет молодость с помощью ботулотоксинов и дермальных филлеров.

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«Актрисе, возможно, было бы неплохо выполнить подтяжку лица. Большей проблемой для актрисы также является борьба с лишним весом, которую она активно ведет на протяжении этих 20 лет, используя диеты и услуги нутрициологов и фитнес-тренеров», — рассказал Алмазов.

Пластический хирург отметил, что даже в свои годы все четыре звезды «Секса в большом городе» выглядят достаточно хорошо. По его словам, им пока не стоит завершать карьеру.

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