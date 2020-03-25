Секс в большом городе Сары Джессики Паркер: отношения с Дауни-младшим, роман с сыном Кеннеди и измены мужа

Голливудская звезда Сара Джессика Паркер отмечает день рождения — актрисе исполнилось 55 лет. До сих пор имя артистки ассоциируется у фанатов с героиней сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Оказывается, у кинодивы много общего с женщиной, которую ей пришлось играть на экране. Она также долго не могла найти мужчину своей мечты. А когда нашла — столкнулась со множеством проблем.

Первый громкий роман Сары Джессики Паркер случился в далеком 1984 году. Тогда актриса познакомилась на съемках с красавчиком Робертом Дауни-младшим. Звезды были невероятно влюблены друг в друга и встречались целых семь лет. Как признался сам артист, он злоупотреблял алкоголем и наркотиками, а это не могло нравиться его возлюбленной.

Порвав с зависимым от веществ Дауни-младшим Сара Джессика Паркер познакомилась и начала встречаться с Джоном Кеннеди-младшим. Вот только романтичным свиданиям и совместным светским раутам быстро пришел конец. Инсайдеры утверждают, что мама Джона запретила сыну общаться с артисткой, считая ее неподходящей партией.

После этого у Сары Джессики Паркер было множество мимолетных отношений со знаменитостями: Николасом Кейджем, Майклом Джей Фоксом, Джошуа Кадисоном… Наконец, ее познакомили с артистом Мэттью Бродериком.

Парочка сразу прониклась друг к другу романтическими чувствами, а в 1997-м они сыграли свадьбу. Через несколько лет у них родился первенец — сын Джеймс. В 2009 году благодаря суррогатной матери на свет появились еще два ребенка знаменитостей — дочки Мэрион и Табита. Вот только дети не смогли уберечь брак от разлада, пишет Starhit.

В СМИ стали появляться многочисленные статьи, в которых утверждалось, что Мэттью Бродерик неоднократно изменял своей избраннице. Сплетники заявляли — мужчина встречается с молоденькой официанткой. Вот только его жена подобным слухам совсем не верила.

«Несмотря на ваши бесконечные домогательства и потраченные впустую чернила, мы приближаемся к трем десятилетиям любви, обязательств, уважения, семьи и дома», — заявила однажды кинозвезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сару Джессику Паркер обвиняют в краже дорогих украшений.