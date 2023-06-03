Школьница сломала позвоночник в ДТП в Магаданской области

Автомобиль с подростками попал в аварию в Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ.

Согласно информации, в машине на тот момент находились пять несовершеннолетних детей. ДТП произошло на 201-м километре дороги Палатка- Кулу — Нексикан. Что именно произошло на дороге — неизвестно, но авто с подростками перевернулось.

«Четверо подростков 14 и 15 лет получили различные телесные повреждения, кроме того, у 17-летней девушки закрытый перелом позвоночника», — говорится в сообщении.

Последствия аварии с участием подростков в Магаданской области. Фото: magadan.sledcom.ru

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Виновному грозит до двух лет колонии.

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