Россия готова противостоять попыткам Запада устроить кризис в стране

В их числе — предотвращение угроз в киберсфере и борьба с терроризмом.

Совет Безопасности (СБ) России уверили, что главным приоритетом на данный момент является предотвращение угроз со стороны Запада. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СБ.

«Разрабатываются меры, направленные на блокировку попыток западных стран спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки», — говорится в сообщении.

Основные задачи на данный момент: повышение качества жизни россиян, обеспечение макроэкономической устойчивости государства и гармоничное территориальное развитие. К тому же, предотвращение угроз в киберсфере, борьба с терроризмом и экстремизмом.

К слову, сейчас все указывает на изменение положения России в мировой экономике. Например, для того, чтобы смягчить ущерб от ухода западных компаний местные бизнесмены начинают больше торговать с развивающимися странами. По мнению многих экспертов, со временем это изменит структуру мировой экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Запад мешает зерновой сделки.