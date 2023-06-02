«Перебои по всему миру»: как Запад мешает осуществлению зерновой сделки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 871 0

Политолог Гюзальтан: Запад пытается помешать РФ и Украине разрешить конфликт отказом от экспорта аммиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

США, считает эксперт, продолжают создавать препятствия между Россией и Украиной.

Запад, отказываясь от экспорта аммиака, а также от разморозки активов компаний из России, возобновления поставок сельхозтехники, переподключения Россельхозбанка к SWIFT, пытается помешать разрешению конфликта на Украине. Об этом 5-tv.ru заявил турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

«Запад, в особенности США, хочет помешать достижению дипломатического разрешения украинского конфликта. Используя различные методы, они провоцируют стороны сделки, не дают РФ, Турции и Украине достичь нужных договоренностей. Это саботаж, направленный на прекращение всяческих попыток дипломатического прекращения конфликта между странами», — пояснил эксперт.

Он отметил, что одним из способов Москвы и Киева по сохранению диалога был «зеленый коридор», по которому провозилось зерно. Помимо этого, считает Гюзальтан, еще одной причиной запрета экспортировать российский аммиак является спекуляция на мировом рынке.

«Ведь аммиак используется в производстве удобрений. Уже сейчас в Африке разгорается продовольственный кризис. Если функционирование „зеленого коридора“ прекратится, перебои с поставками продуктов будут происходить по всему миру и особенно сильно это усугубит ситуацию в Африке», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН сообщили об ограничении Москвой регистрации судов в рамках зерновой сделки.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

20:10
«Боится каждый»: Павел Устинов о нежелании артистов выступать в зоне СВО
19:50
Стать большими художниками: в Тульской области начался фестиваль искусств
19:49
В Шебекинском округе ввели временный запрет на передвижение транспорта
19:36
«Они — тандем»: как Татьяна Буланова познакомилась с молодым мужем-бизнесменом
19:17
Российский видеоблогер Руслан Тушенцов попал в аварию
19:08
«Двух хватает»: Подольская поделилась подробностями о семейной жизни

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Как изменились звезды «Секса в большом городе» за 20 лет и какие делали операции
«Перебои по всему миру»: как Запад мешает осуществлению зерновой сделки
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео