zoneR раскрыл способ стать профессиональным игроком в CS: GO

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

zoneR: желающим стать профессионаллом в CS: GO нужно любить игру

zoneR раскрыл способ стать профессиональным игроком в CS: GO

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

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По словам киберспортсмена, нужно искренне любить шутер.

Чтобы стать профессиональным игроком CS: GO, нужно любить шутер и интересоваться новостями о нем. Об этом заявил тренер и комментатор Александр zoneR Богатырев в эфире одного из YouTube-каналов.

«Вот у меня, например, был человек в школе FORZE. Говорил: „12 часов? Тренируюсь. Что делать дальше? Купил новые девайсы, мышку“. В итоге прошло 3-4 месяца, он перешел играть в „Доту“. Он не любил CS, но зато были средства, время, а вот любви не было», — рассказал спортсмен.

Также он дал советы тем, кто хочет попасть в профессиональную команду. Менеджеры изучают списки российских игроков, если видят незнакомый ник, зовут на тестирование. Также Богатырев посоветовал не забывать о ведении социальных сетей.

«Параллельно ведешь соцсети, даже если ты никому не известен и на тебя подписано 20-30 человек. Ты везде начинаешь развиваться, думаешь о своей карьере», — отметил zoneR.

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