Россияне выиграли на чемпионате мира по CS: GO и заработали 500 тысяч долларов

Киберспортсмены из российской команды Virtus.pro, выступающие под названием Outsiders, выиграли чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и заработали 500 тысяч долларов призовых.

Соревнования прошли в Рио-де-Жанейро. В финале россияне одолели команду Heroic из Дании. Счет встречи — 2:0. Сначала Virtus.pro выиграли на своей карте (Mirage, 16:12), а затем оказались лучше на выбранной соперником (Overpass, 16:5), пишет «Спорт-Экспресс».

В состав российской команды вошли россияне Давид Даниелян (с ником n0rb3r7), Петр Болышев (fame), Евгений Лебедев (FL1T) и Джами Али (Jame). Также с ними выступал Алексей Голубев (Qikert) из Казахстана.

Помимо 500 тысяч долларов призовых, Outsiders также получили право выступить на турнирах IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022. Общий призовой фонд завершившегося чемпионата IEM Rio Major 2022 составил 1,25 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что морской центр имени Петра Великого московского центра «Патриот. Спорт» открыл кружки по робототехнике и киберспорту для столичных школьников.