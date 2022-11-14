Россияне выиграли на чемпионате мира по CS: GO и заработали 500 тысяч долларов

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Игорь Рязов
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Киберспортсмены из команды Virtus.pro оказались лучшими в популярной видеоигре на турнире серии Major, который прошел в Рио-де-Жанейро.

Россияне выиграли на чемпионате мира по CS: GO и заработали 500 тысяч долларов

Фото: Norbert Barczyk via www.imago-images.de / ТАСС

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Киберспортсмены из российской команды Virtus.pro, выступающие под названием Outsiders, выиграли чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и заработали 500 тысяч долларов призовых.

Соревнования прошли в Рио-де-Жанейро. В финале россияне одолели команду Heroic из Дании. Счет встречи — 2:0. Сначала Virtus.pro выиграли на своей карте (Mirage, 16:12), а затем оказались лучше на выбранной соперником (Overpass, 16:5), пишет «Спорт-Экспресс».

В состав российской команды вошли россияне Давид Даниелян (с ником n0rb3r7), Петр Болышев (fame), Евгений Лебедев (FL1T) и Джами Али (Jame). Также с ними выступал Алексей Голубев (Qikert) из Казахстана.

Помимо 500 тысяч долларов призовых, Outsiders также получили право выступить на турнирах IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022. Общий призовой фонд завершившегося чемпионата IEM Rio Major 2022 составил 1,25 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что морской центр имени Петра Великого московского центра «Патриот. Спорт» открыл кружки по робототехнике и киберспорту для столичных школьников.

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