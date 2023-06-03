«Восстановить план на Земле»: Джигурда поддержал солдат на передовой

Джигурда посетил передовую, чтобы поддержать российских солдат
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Артист побывал в настоящих окопах и показал, что находится внутри контрольного пункта.
Актер и исполнитель песен Никита Джигурда приехал на передовую, чтобы поддержать российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Вместе с солдатами шоумен запустил несколько минометных выстрелов в небо из военного оружия. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.
«Фашизм безжалостно и жестко вырезаем», — заявил Джигурда.
После запуска нескольких выстрелов музыкант записал видео на маковом поле, пожелал сем удачи, любви и «высшего кайфа».
«Позвольте свету и любви восстановить план на Земле», — сказал актер.
Никита Джигурда также показал окопы, где базируются наши бойцы. Внутри находится оружие, спецодежда и небольшая комната, на стенах которой висят тематические детские рисунки со словами поддержки.
Музыкант активно поддерживает проведение специальной военной операции. Он уже не первый раз приезжает на Украину чтобы поддержать военных и мирных жителей. На днях шоумен посетил Донбасс и передал гуманитарную помощь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигурда высказался в поддержку СВО и обвинил в США в конфликте.
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