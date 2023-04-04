Джигурда высказался в поддержку СВО и обвинил в США в конфликте
Никита Джигурда: я двумя руками за специальную военную операцию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Знаменитость считает, что американцы сжигают все на своем пути.
Актер и шоумен Никита Джигурда признался, что полностью поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции НСН.
«Я, естественно, двумя руками за СВО, а не за полноценную войну, когда американцы сжигают все на своем пути», — говорит артист.
Недавно Джигурда побывал с гуманитарной миссией в ДНР, где встретился с российскими бойцами и жителями территорий, на которых идут боевые действия. Там актер приобрел на свои деньги УАЗ СГР, известный как «Буханка», и передал его военным.
Ранее 5-tv.ru описал поездку Никиты Джигурды в Донбасс.
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