Джигурда высказался в поддержку СВО и обвинил в США в конфликте

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41

Никита Джигурда: я двумя руками за специальную военную операцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Знаменитость считает, что американцы сжигают все на своем пути.

Актер и шоумен Никита Джигурда признался, что полностью поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции НСН.

«Я, естественно, двумя руками за СВО, а не за полноценную войну, когда американцы сжигают все на своем пути», — говорит артист.

Недавно Джигурда побывал с гуманитарной миссией в ДНР, где встретился с российскими бойцами и жителями территорий, на которых идут боевые действия. Там актер приобрел на свои деньги УАЗ СГР, известный как «Буханка», и передал его военным. 

Ранее 5-tv.ru описал поездку Никиты Джигурды в Донбасс.

Тема:
Спецоперация
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