Какие лазейки Applе оставила в IPhоnе для американских спецслужб
ФСБ раскрыла шпионскую операцию разведки США.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru
Секреты управления Россией интересуют как оказалось и иностранную разведку. ФСБ заявила, что «айфоны» российских госслужащих были подвергнуты целенаправленной хакерской атаке.
Марка взломанных аппаратов подчеркивалась специально. По данным наших спецслужб, корпорация Apple активно предоставляет «своим» американским спецслужбам доступ к так называемым технологическим закладкам в яблочной продукции.
Грубо говоря, в каждом аппарате оставлен черный ход, а котором знают в корпорации и предоставляют доступ когда надо и кому надо.
Apple, понятно, связи со спецслужбами отрицает.
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