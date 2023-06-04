Байден пообещал выполнить «страшное обязательство» перед ветеранами

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Пресс-служба президента США допустила курьезную ошибку в публикации о подписании бюджета.

Байден пообещал выполнить «страшное обязательство» перед ветеранами

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/CNP / MediaPunch

Читайте нас в: Дзен Новости

Помощники Джо Байдена «подставили» своего шефа, выставив его в очередной раз в нелепом свете. В Twitter-аккаунте американского президента появился ролик, в котором Байден подписывает бюджетное соглашение, и поясняющая цитата от его имени. В ней вместо словосочетания sacred obligation, что означает «сакральный долг», написано scared obligation — «страшное обязательство».

«Я только что подписал двухпартийное бюджетное соглашение, которое предотвратит первый в истории дефолт, сократит дефицит, защитит систему социального обеспечения, медицинской помощи и выполнит наше страшное обязательство перед ветеранами», — говорится от имени Байдена.

Поскольку редактировать твиты не разрешается, сообщение до сих пор «висит» в аккаунте президента США с ошибкой.

Байден подписал бюджетное соглашение.Байден подписал бюджетное соглашение. Фото: Twitter / President Biden

Накануне Байден подписал закон, который повышает потолок государственного долга страны. Предположительно, документ приостанавливает лимит госдолга до 1 января 2025 года, а со 2 января 2025 он увеличится. В США рассчитывают таким образом избежать дефолта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден упал на выпускном вечере американских военных летчиков, споткнувшись о ящик.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Нарушение всех норм безопасности: эксперт назвал причину ж/д катастрофы в Индии
19:07
«Хочет в дом въехать»: помощницу Волочковой заподозрили в коварном умысле
18:52
Враг отступил: в Минобороны прокомментировали ситуацию с украинской ДРГ в Белгородской области
18:42
Леру Кудрявцеву чуть не убила вещь из онлайн-магазина: «Это ужасающе!»
18:25
Как не стать жертвой в Духов день: почему 5 июня запрещено трогать землю и купаться
18:17
Байден пообещал выполнить «страшное обязательство» перед ветеранами

Сейчас читают

Гладков: ДРГ зашла в Новую Таволжанку Белгородской области
Норвежский актер Тотто Освольд скончался на 82-м году жизни
Как не стать жертвой в Духов день: почему 5 июня запрещено трогать землю и купаться

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео