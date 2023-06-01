Байден упал на выпускном вечере американских военных летчиков, споткнувшись об ящик

Самостоятельно американский лидер подняться не смог. Без помощи со стороны не обошлось.

Президент США Джо Байден в очередной раз заставил американцев сомневаться в своей способности управлять государством. Он вновь упал на ровном месте. Произошло это во время торжественной церемонии выпуска курсантов Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, сообщила газета Daily Mail.

Конфуз произошел, когда Байден находился на трибуне. Он собирался спуститься вниз, повернулся, но не увидел находившийся рядом ящик. Ноги заплелись, и американский лидер оказался на полу. Тут же он попытался подняться, но самостоятельно не смог. Только благодаря помощи со стороны глава государства смог встать и покинуть сцену.

Байдену в ноябре исполнится 81 год. Он является самым возрастным президентом США в истории. Это не первый его конфуз. Жители страны, кажется, уже привыкли к ним. Так, он путал Украину с Ираном, обвинял президента России Владимира Путина во вторжении в Россию, называл «вакцинацию» «эскалацией» и так далее. Многие американцы считают, политику следует уже оставить кресло главы государства и отправиться на заслуженный отдых.

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