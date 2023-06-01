Байден упал на выпускном вечере американских военных летчиков, споткнувшись об ящик

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 189 0

Джо Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque, U.S. Network Pool; 5-tv.ru

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Самостоятельно американский лидер подняться не смог. Без помощи со стороны не обошлось.

Президент США Джо Байден в очередной раз заставил американцев сомневаться в своей способности управлять государством. Он вновь упал на ровном месте. Произошло это во время торжественной церемонии выпуска курсантов Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, сообщила газета Daily Mail.

Конфуз произошел, когда Байден находился на трибуне. Он собирался спуститься вниз, повернулся, но не увидел находившийся рядом ящик. Ноги заплелись, и американский лидер оказался на полу. Тут же он попытался подняться, но самостоятельно не смог. Только благодаря помощи со стороны глава государства смог встать и покинуть сцену.

Байдену в ноябре исполнится 81 год. Он является самым возрастным президентом США в истории. Это не первый его конфуз. Жители страны, кажется, уже привыкли к ним. Так, он путал Украину с Ираном, обвинял президента России Владимира Путина во вторжении в Россию, называл «вакцинацию» «эскалацией» и так далее. Многие американцы считают, политику следует уже оставить кресло главы государства и отправиться на заслуженный отдых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что войдет в новый пакет военной помощи от США Украине.

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