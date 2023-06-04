Гладков: ДРГ зашла в Новую Таволжанку Белгородской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 040 0

По официальной информации, в настоящий момент в указанном районе идут активные боестолкновения.

Гладков: ДРГ зашла в Новую Таволжанку Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашли в Новую Таволжанку Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в настоящий момент в районе идут активные боестолкновения. Детали ЧП уточняются.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали безальтернативным вариант урегулирования конфликта на Украине посредством СВО.

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Гладков: ДРГ зашла в Новую Таволжанку Белгородской области

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