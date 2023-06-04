Песков о важности СВО: России нужно довести дело до конца, альтернативы этому нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России нужно довести специальную военную операцию (СВО) до победы, поэтому каких-то альтернативных развитий ситуации не может быть. Об этом государственный деятель заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также Песков отметил, что права человека и европейские ценности для Запада стали чем-то «гуттаперчевым». Это означает то, что они слишком гибкие, эластичные и растяжимые.

Пресс-секретарь отметил: из-за того, что Запад не реагирует на атаки в Белгородской области и Москве, можно считать, что иностранные ценности работают только тогда, когда им удобно.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился к нации с объявлением о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями.