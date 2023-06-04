Тело давно пропавшей лыжницы случайно нашли в глубоком озере Карелии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 79 0

Пропавшую женщину нашли мертвой в Ладожском озере в Карелии

Тело давно пропавшей лыжницы случайно нашли в глубоком озере Карелии

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Страшная находка не единственное, что попалось спасателям.

Лыжницу из города Сортавалы нашли мертвой после таинственной пропажи. Тело обнаружили в Ладожском озере в Калерии. Об этом сообщили в группе волонтеров-поисковиков «Длинный берег Сортавала».

«Найдена, погибла … Соболезнования родным и близким», – сообщили поисковики.

Женщина числится пропавшей уже давно. В декабре 2022 года она отправилась кататься на лыжах и не вернулась домой. Ее искали спасатели и волонтеры. Для поисков применяли вертолеты и беспилотники. К сожалению, даже специальная техника не помогла спасти лыжницу.

В Ладожском озере нашли тело не только лыжницы, но и еще трех человек. Об этом рассказал председатель Госкомитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Карелии Олег Поляков изданию Regnum.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что участник парусной регаты без вести пропал на границе Ульяновской и Самарской областей. На месте происшествия работали спасатели, но не смогли найти мужчину.

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