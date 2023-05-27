Участник парусной регаты без вести пропал в Ульяновской области
Предварительно, молодой человек упал за борт судна и не смог выбраться самостоятельно из воды. Найти его пока не удалось.
На границе Ульяновской и Самарской областей пропал участник парусной регаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
На месте сейчас работают спасатели. К сожалению, пока все поиски безрезультатны.
«На границе Ульяновской и Самарской областей за борт судна упал мужчина, на место было направлено спасательное формирование Службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области Сенгилеевского участка», — говорится в официальном заявлении.
Известно, что пропавший мужчина числится участником соревнований «Мемориал Гуняшова», в котором участвуют крейсерные яхты.
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