Участник парусной регаты без вести пропал в Ульяновской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 13 0

Предварительно, молодой человек упал за борт судна и не смог выбраться самостоятельно из воды. Найти его пока не удалось.

Участник парусной регаты без вести пропал в Ульяновской области

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На границе Ульяновской и Самарской областей пропал участник парусной регаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

На месте сейчас работают спасатели. К сожалению, пока все поиски безрезультатны.

«На границе Ульяновской и Самарской областей за борт судна упал мужчина, на место было направлено спасательное формирование Службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области Сенгилеевского участка», — говорится в официальном заявлении.

Известно, что пропавший мужчина числится участником соревнований «Мемориал Гуняшова», в котором участвуют крейсерные яхты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на крупнейшем московском рынке «Садовод».

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