Безруков привлек студентов из Донбасса сниматься с ним в сериале: «Они замечательные»

Народный артист РФ признался, что сейчас разрывается между Москвой и Ростовом-на-Дону. В обоих городах он делает из молодых ребят актеров.

Народный артист России Сергей Безруков привлек студентов из Донбасса для съемок с ним в сериале «Плевако». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Я задействую в съемках своих студентов. Получается мастер-класс прямо на съемочной площадке. Я даже прошу группу: „Извините, сейчас мы потратим на репетицию дубля некоторое время. Уж простите. Я же еще и мастер курса“. И я с ними репетирую, подсказываю. Мне дают такую возможность», — рассказал актер.

Сергей Безруков не только активно снимается. Еще он является художественным руководителем Московского Губернского театра и преподает во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК).

«Было много абитуриентов родом из Донбасса, которых я отсмотрел и предложил им поступать в филиал ВГИКа в Ростове-на-Дону — там я тоже набрал курс, где большая часть студентов из Донбасса. Так что у меня два курса. В Ростове-на-Дону 20 ребят и 24 в Москве. Я разрываюсь между двумя городами», — признался артист.

Он добавил, что старается приучать студентов выступать в театре, а не только сниматься в кино. Ребята из Донбасса не уступают сверстникам из других регионов России.

«Молодежь есть молодежь. Они замечательные, действительно хотят стать хорошими артистами. Очень важно, что им хорошо знакомо чувство сострадания, сопереживания. Эмпатия очень важна, чтобы уметь проникать в образ персонажа, которого ты играешь. Я не буду никого выделять конкретно, потому что они все замечательные», — подытожил Сергей Безруков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Юрий Бардаш, известный по проектам Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и «Луна», назвал важнейшей задачей показать Россию детям Донбасса.