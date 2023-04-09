Продюсер Бардаш назвал важнейшей задачей показать Россию детям Донбасса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 175

Украинский музыкант Юрий Бардаш призвал показать детям Донбасса, что такое Россия

Фото, видео: 5-tv.ru

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Маленьким жителям новых российских регионов необходим обмен опытом с ровесниками из других частей нашей огромной страны.

Детям Донбасса важно показать Россию и населяющие ее народы. Об этом украинский продюсер, хореограф и музыкант Юрий Бардаш заявил в интервью корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

Артист подчеркнул, что дети — это «наше все», и Россия должна взять на себя заботу о них: показать Крым, Сочи, Байкал.

По словам музыканта, детям из новых российских регионов необходим обмен опытом с ровесниками из других частей нашей огромной страны. Для этого, отметил Бардаш, нужны «творческие трансферты» — коридоры, по которым будет проходить обмен опытом между регионами и народами России.

Артист добавил, что и сам намерен путешествовать по России, его не интересует ни Европа, ни Америка.

«Меня интересует моя земля. Она огромная, и столько чудесных волшебных природных мест у нас», — отметил Бардаш.

Он указал на то, что дети Донбасса восемь лет жили под обстрелами без воды, света и элементарных условий для развития.

«Наша задача сейчас — настроить и работать над этим, вывозить их как можно больше туда — в мирное пространство, где нет грохота, где нет бомб, и чтобы они танцевали, пели, развивались, делились своим опытом, видели жизнь», — подчеркнул артист.

Также Бардаш в интервью раскритиковал российских артистов, не поддержавших свою страну и сбежавших за границу. Он назвал рэперов Noize MC* и Oxxxymiron* лицемерами за их антироссийскую позицию и призвал хоть раз посетить Донбасс, прежде чем критиковать спецоперацию.

Сам Юрий Бардаш родом с Украины. В России он известен по проектам Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и «Луна». После начала спецоперации Бардаш был вынужден бежать в Россию. На родине ему стали поступать угрозы после его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Юрий Бардаш раскритиковал Украину за снос советских памятников.

* — внесены Минюстом России в список иностранных агентов.

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