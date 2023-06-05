Горный обвал в Китае унес жизни 19 человек

На месте ЧП работали 600 спасателей.

В китайском городском округе Лэшань провинции Сычуань осыпалась горная порода. Жертвами катаклизма стали 19 человек. Еще пятеро получили незначительные травмы. Шокирующей новостью поделилось издание Global Times.

Обвал произошел на территории государственного лесхоза Луэрпин. На место ЧП прибыли 600 спасателей. Они эвакуировали сотрудников, а сами приступили к поиску пострадавших. Спасательные работы велись до 20 часов вечера по местному времени. Отмечается, что под обвалившимся грунтом находились производственные и жилые помещения. Причиной обвала стали сильные осадки, недавно обрушившиеся на регион.

«Там работает не так много местных жителей, большинство рабочих и пострадавших из других мест», — рассказал житель поселения.

Землетрясение в Турции, наводнение в Италии: почему катаклизмы стали происходить чаще

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на побережье Черного моря зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощутили в нескольких населенных пунктах Краснодарского края.