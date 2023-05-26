Несколько тревожных минут: в Туапсе произошло землетрясение

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В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Очаг находился примерно в десяти километрах от города.

На побережье Черного моря зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощутили в нескольких населенных пунктах Краснодарского края.

Очаг находился примерно в десяти километрах от Туапсе, в море. В МЧС уточнили, что пострадавших нет. Однако жители и гости черноморского побережья пережили несколько тревожных минут.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.

В свою очередь, в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что зарегистрировали магнитуду 4.

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