Несколько тревожных минут: в Туапсе произошло землетрясение
В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,4
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Очаг находился примерно в десяти километрах от города.
На побережье Черного моря зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощутили в нескольких населенных пунктах Краснодарского края.
Очаг находился примерно в десяти километрах от Туапсе, в море. В МЧС уточнили, что пострадавших нет. Однако жители и гости черноморского побережья пережили несколько тревожных минут.
Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают работу в штатном режиме.
В свою очередь, в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что зарегистрировали магнитуду 4.
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