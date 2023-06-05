Мигицко призвал установить памятник Дрейдену: «На велосипеде и с собачкой»

Народный артист РФ признался, что его часто путали со звездой фильма «Окно в Париж». Они всегда смеялись над этим, пока последний был жив.

Народный артист РФ Сергей Мигицко предложил установить памятник коллеге Сергею Дрейдену во время церемонии прощания с ним в Большом драматическом театре (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. Видео с его обращением со сцены оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

«Если у кого-то есть знакомый скульптор, предложите мою идею, мое видение — обязательно должен быть памятник Сергею Дрейдену. Какой? Я сейчас скажу сюжет. Сережа на велосипеде, а в корзиночке спереди сидит его собачка. Если такой будет проект, я готов подписывать и готов идти с этим проектом в самые высокие инстанции», — заявил Сергей Мигицко.

Актер добавил, что уход Сергея Дрейдена из жизни — большая потеря не только для его близких и Петербурга, но и для всей России. Мигицко назвал своего умершего друга «человеком точечного юмора, глубоким, обаятельным, широким и чистосердечным». А также добавил, что их часто путали окружающие.

«Я счастлив, что встречался с ним часто. Я счастлив, парадоксально сказать, что нас путали. И мы встречались, общались и очень смеялись над этим. Сережу называли Мигицко, меня называли Дрейден. И этому не было конца <…> Сережа, светлая тебе память, спасибо тебе», — подытожил артист.

Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни в Финляндии 8 мая. При транспортировке тела из-за границы возникли сложности, поэтому церемонию прощания и похороны проводят только 5 июня. Причиной смерти стала двусторонняя тромбоэмболия — в прошлом у актера уже были проблемы с венами. Россиянам Сергей Дрейден может быть известен по фильмам «Фонтан», «Окно в Париж», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никас Сафронов рассказал об умершем Сергее Дрейдене. Художник отметил, что актер любил писать картины, в которые вкладывал большой смысл, и сравнил его с Марком Шагалом.