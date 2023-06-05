Песков прокомментировал слухи о начале масштабного наступления ВСУ

В Кремле прокомментировали очередные слухи о готовящемся якобы масштабном наступлении украинских вооруженных сил. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всю самую достоверную информацию о ходе спецоперации можно получить у Минобороны России.

«Это (слухи о якобы начале наступления ВСУ — Прим. ред.) связано с ходом СВО, абсолютная прерогатива у МО. Вы видели заявление ведомства, мне нечего добавить», — подчеркнул Песков в ходе традиционного брифинга.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-t.vru сообщал, что Балтийский флот приступил к оперативным учениям в Калининградской области.