Песков прокомментировал слухи о начале масштабного наступления ВСУ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 77 0

Киевский режим почти исчерпал все запасы техники, боеприпасов, а боевики то и дело жалуются на бедственное положение. Кто же продолжает муссировать тему якобы возможного контрнаступления?

Песков прокомментировал слухи о начале масштабного наступления ВСУ

Фото: Reuters / BERNADETT SZABO

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В Кремле прокомментировали очередные слухи о готовящемся якобы масштабном наступлении украинских вооруженных сил. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всю самую достоверную информацию о ходе спецоперации можно получить у Минобороны России.

«Это (слухи о якобы начале наступления ВСУ — Прим. ред.) связано с ходом СВО, абсолютная прерогатива у МО. Вы видели заявление ведомства, мне нечего добавить», — подчеркнул Песков в ходе традиционного брифинга.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-t.vru сообщал, что Балтийский флот приступил к оперативным учениям в Калининградской области.

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