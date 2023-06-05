Балтийский флот приступил к оперативным учениям в Калининградской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 237 0

Они продлятся до 15 июня. Что планируют отработать российские военные?

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В Калининградской области стартовали оперативные учения Балтийского флота. Они проходят как на воде, так и на полигонах под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Там уточнили, что в рамках учений, которые продлятся до 15 июня, планируется отработать защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

«К учению привлечено до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В маневрах задействовано свыше 3500 военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов и до 500 единиц боевой и специальной техники», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как критическое сближение китайского военного корабля и американского эсминца USS Chung-Hoon (DDG-93) в Тайваньском проливе попало на видео.

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