Валерий Сюткин раскрыл секрет отличной формы в 65 лет: «Без фанатизма»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Музыканта редко увидишь в зале, тем не менее, и на диване он не просиживает свое время.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Валерий Сюткин назвал себя королем вялого фитнеса. О том, как в 65 лет ему удается держать себя в хорошей форме, певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru в ГУМе, где прошел традиционный день мороженого.

«Я занимаюсь спортом, но без фанатизма. <…> Там, где можно без лифта, — прохожусь пешком. Вот так в привычку входит, двигаешься», — поделился Сюткин.

По признанию музыканта, самый лучший спорт — это концерты. Ведь он всего себя отдает на выступлениях, что после них, как говорит сам Сюткин, даже может скинуть пару килограммов.

В свои 65 лет Валерий Сюткин по-прежнему молод и энергичен, а планов и желаний на ближайшее будущее у него хоть отбавляй. И это неудивительно, ведь певец находится в счастливом браке с женой Виолой, которая младше его на 17 лет. У пары есть 26-летняя дочь, которую назвали в честь матери, а также трехлетний сын Лео.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерий Сюткин отравился.

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