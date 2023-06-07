«До свидания на всю жизнь»: Валерий Сюткин об отравлении

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 78 0

После отравления Валерий Сюткин перестал есть мороженое

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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В день защиты детей певец поддержал акцию, встав за прилавок в качестве мороженщика и продавая всем желающим лакомства.

Валерий Сюткин пережил отравление в детстве, что серьезно повлияло на его вкусовые предпочтения в будущем. Об этом певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru в ГУМе, где прошел традиционный день мороженого.

В день защиты детей Сюткин поддержал акцию, встав за прилавок в качестве мороженщика и продавая всем желающим лакомства. И если многие представители российского шоу-бизнеса были не прочь и сами угоститься сладким десертом, то певец, наоборот, отказался от подобного предложения.

«В детстве на станции метро „Кировская“, ныне „Чистые пруды“, где я живу по сей день, мама купила стаканчик. То ли я был не готов, то ли мороженое немножко дольше находилось без холодильника, чем нужно. Короче, немножечко траванулся. Все, до свидания на всю жизнь», — рассказывает Сюткин.

По признанию певца, после этого случая он стал равнодушным к мороженому. Лишь изредка певец может полакомиться им, прикусывая яблочным пирожком.

«Я мало ем сладкого. Я вообще мало ем», — отметил Сюткин.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Валерия Сюткина радикально сменила имидж.

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