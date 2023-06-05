Три развода и смерть дочери: главные трагедии в жизни Барбары Брыльски

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Алексей Панков
Алексей Панков 34 0

Барбара Брыльска пережила смерть дочери и три развода

Три развода и смерть дочери: главные трагедии в жизни Барбары Брыльски

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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На долю популярной актрисы выпало множество тяжких испытаний.

Польская актриса Барбара Брыльска 5 июня празднует 82-летие. В честь этого издание dni.ru вспомнило о самых интересных фактах из ее жизни.

Звезда родилась во время немецкой оккупации 5 июня 1941 года недалеко от города Лодзь. Ее мать была швеей, а отец — слесарем, а сама девочка с ранних лет проявляла тягу к искусству.

Когда ей исполнилось 15 лет, на подростка обратил внимание ассистент режиссера, предложив ей небольшую роль в сказке «Галоши счастья». Сниматься Брыльске понравилось — после этого она пошла в театральный кружок, а затем поступила в Лодзинский театральный институт.

Уже оттуда она перевелась в Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Звезда в ходе карьеры снялась во многих фильмах, в том числе — в «Бумеранге», «Фараоне», «Анатомии любви», «Иронии судьбы, или С легким паром!» и многих других.

Но, несмотря на успешные роли, с личной жизнью у артистки не складывалось. За первого мужа, математика Яна Боровца, она вышла в возрасте 17 лет.

Однако из-за творческой натуры Брыльски пара не смогла ужиться вместе. Позднее артистка влюбилась в коллегу Ежи Зельника, но их брак распался из-за измен партнера.

С третьим и последним мужем, врачом-гинекологом Людвигом Космалем, у актрисы тоже не сложилось. Мужчина сильно любил Брыльску, но, когда страсть утихла, начал ей изменять.

При этом от него актриса родила двоих детей — дочь Барбару и сына Людвига. При этом в середине 1990-х Брыльска пережила страшную трагедию.

В ДТП погибла ее 20-летняя дочь — звезда была вне себя от горя, ее единственной отдушиной стал сын. Кроме того, артистке вскоре удалили опухоль на лице, которая, к счастью, оказалась доброкачественной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 4 июня актеру Брюсу Дерну, который известен публике благодаря участию в фильмах Квентина Тарантино, исполнилось 87 лет. Звезда продолжает сниматься в кино и не планирует уходить на пенсию.

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