В Кремле указали на значимость ОПЕК+ для обеспечения стабильности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу стран ОПЕК+ в Вене, где было принято решение о сокращении добычи нефти на 2024 год.

Он напомнил, что Россия является участницей организации, которая продолжает свою работу в заданном формате.

«Есть договоренности, которым все будут следовать», — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+ к концу следующего года составит 3,66 миллиона баррелей в сутки по сравнению с показателями 2022-го. Такие прогнозы по итогам встречи государств — участников организации дал зампред российского правительства Александр Новак.

Он отметил, что соответствующее решение каждая страна будет принимать самостоятельно.