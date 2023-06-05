В Кремле указали на значимость ОПЕК+ для обеспечения стабильности

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

Россия продолжает работать в рамках договоренностей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу стран ОПЕК+ в Вене, где было принято решение о сокращении добычи нефти на 2024 год.

Он напомнил, что Россия является участницей организации, которая продолжает свою работу в заданном формате.

«Есть договоренности, которым все будут следовать», — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+ к концу следующего года составит 3,66 миллиона баррелей в сутки по сравнению с показателями 2022-го. Такие прогнозы по итогам встречи государств — участников организации дал зампред российского правительства Александр Новак.

Он отметил, что соответствующее решение каждая страна будет принимать самостоятельно.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

13:37
Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек
13:31
Гроб с телом Сергея Дрейдена вынесли из БДТ под аплодисменты — видео с прощания
13:29
В Еврокомиссии предложили ввести маркировку контента, произведенного ИИ
13:22
Три развода и смерть дочери: главные трагедии в жизни Барбары Брыльски
13:20
Наркобарон или киллер: чем «известен» криминальный авторитет Андрей Андреев
13:19
Число пострадавших из-за самарского сидра увеличилось до 22 человек

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом началось в Петебрурге
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео