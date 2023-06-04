Новак заявил о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ на 3,66 миллиона баррелей

Общее сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+ к концу следующего года составит 3,66 миллиона баррелей в сутки по сравнению с показателями 2022-го. Такие прогнозы по итогам встречи государств — участников организации дал зампред российского правительства Александр Новак. Он отметил, что соответствующее решение каждая страна будет принимать самостоятельно.

«Это добровольно, но будет зависеть от требуемого уровня добычи, согласованного на тридцать пятой министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года», — сказал Новак.

Зампред правительства РФ полагает, что в программе могут принять участие Ангола, Конго и Нигерия. Перед этим будет произведена экспертиза компаний, оценивающих мощности нефтедобывающих предприятий в каждом государстве. Эти независимые эксперты помогут ОПЕК+ выбрать оптимальный курс и сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке.

Члены организации — Россия, Ирак, Алжир, Кувейт и Саудовская Аравия — решили снизить нефтедобычу в апреле текущего года. Последняя сократила объемы на 500 тысяч баррелей в сутки уже в мае. РФ намерена придерживаться такого же плана до конца года. Несмотря на кризис в сфере энергетики и рост цен инициативу поддержали и остальные участники ОПЕК+.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОПЕК+ запретила западным журналистам посещать свою штаб-квартиру.