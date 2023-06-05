Сильные перепады давления: кому опасно летать на самолетах

Терапевт рекомендовала воздержаться от полетов людям с целым рядом недугов.

Самолетов стоит избегать людям с рядом инфекционных заболеваний и сердечной недостаточностью. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Ирина Губанова.

Так, не стоит летать людям, которые болеют острыми инфекционными заболеваниями или же имеют декомпенсированную сердечную недостаточность с застойными явлениями (отеками, одышкой), неконтролируемую бронхиальную астму, поливалентную аллергию. Кроме того, воздушные путешествия противопоказаны пассажирам с тяжелым сахарным диабетом, отитами или синуситами, а также беременным от 36 недели.

Сильные перепады давления плохо влияют на работу сердечно-сосудистой системы, так как повышается внутричерепное давление и появляется заложенность в ушах. Пониженное атмосферное давление ухудшает поступление кислорода к тканям: это вызывает гипоксию и может привести к ухудшению состояния людей с респираторными заболеваниями, одышкой и анемией среднетяжелой и тяжелой степени.

Перепады давления также влияют и на внутрибрюшное давление, поэтому пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями в период обострения и беременным следует быть особенно осторожными.

Воздух в самолете вызывает сухость слизистых и кожи, что в лучшем случае вызывает дискомфорт. При этом волнение из-за большого скопления людей вызывает выброс гормонов стресса, что повышает давление и учащает сердцебиение.

У людей, страдающих паническими атаками, состояние также может значительно ухудшиться. А пассажиры с острыми инфекционными заболеваниями могут заразить окружающих.

Из-за того, что полеты порой бывают долгими, у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, артрозами, заболеваниями позвоночника, а также с тромбофлебитами, риск отрыва тромба и закупорки сосудов при рейсах свыше четырех часов увеличивается в два раза.

При этом конкретных групп риска по полу и возрасту нет, все зависит от состояния здоровья. Чем старше человек становится, тем сильнее увеличивается жесткость сосудов.

Пожилые люди чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, а также сахарным диабетом второго типа, бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Они, как уточняется, в итоге и попадают в группу риска.

Более того, людям, болеющим хроническими заболеваниями, необходимо иметь с собой аптечку с лекарствами, которые они принимают на постоянной основе. Тем, кто страдает аэрофобией, стоит пройти консультацию у психоневролога и принять седативные препараты перед полетом.

Таким пациентам стоит уточнить на борту самолета по поводу наличия кислородной подушки. Аллергикам же надо поинтересоваться насчет нюансов меню, а людям с венозной недостаточностью потребуется компрессионный трикотаж, а также выполнение мини-зарядки стоп. В целом перед полетом желательно хорошо выспаться, не принимать кофе, энергетики и спиртные напитки.

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