Ради здоровья: врач заявил о необходимости секса для пожилых людей

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 79 0

Андролог Георгий Мсхалая: секс в пожилом возрасте предотвращает депрессию

Ради здоровья: врач заявил о необходимости секса для пожилых людей

Фото: www.globallookpress.com / Michael Memminger / CHROMORANGE

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По словам андролога Георгия Мсхалая, правильная терапия поможет парам пенсионеров сохранить огонек и в сердце, и в постели.

Сексуальные отношения нужны не только молодым парам, но и пожилым. Близость напрямую влияет на атмосферу в личных отношениях и состояние здоровья. Занимающиеся любовью пенсионеры сильнее и счастливее тех, кто оставил романтические приключения в прошлом. Такое мнение в интервью изданию Газета.ру высказал андролог и эксперт по превентивной медицине Георгий Мсхалая.

По словам врача, вырабатываемые во врем полового акта серотонин и окситоцин, так называемые «гормоны счастья», благотворно влияют на психологическое состояние в любом возрасте. Так что несколько нежных минут вместе вполне могут спасти пару от депрессии. И при отсутствии медицинских противопоказаний отказывать себе в удовольствии не нужно.

«Люди в 50, 60 или 70 лет не отличаются от 20- или 30-летних. Конечно, либидо снижается с возрастом, но правильно подобранная гормональная терапия может помочь поддерживать половую функцию на хорошем уровне», — отметил доктор.

Эксперт подчеркнул, что соответствующие лекарства сокращают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хрупкости костей (остеопороза) у мужчин

Любовные утехи могут быть опасны для зрелых пар, если у них есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. После инфаркта миокарда, к примеру, любая физическая нагрузка чревата негативными последствиями. В таком случае важно проконсультироваться со специалистом о допустимых порциях активности.

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