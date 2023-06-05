В погоне за скидками: чем опасны «серые» заправки автомобилей
Почти 1,5 тысячи нелегальных заправок функционируют в России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Топливо там предлагается значительно дешевле, чем на легальных АЗС.
На российских дорогах работают полторы тысячи «серых» заправок. Мобильные цистерны колесят по магистралям Ленинградской, Самарской, Саратовской и Новосибирской областей.
Продавцы бензина качества не гарантируют, но водители готовы рискнуть, поскольку топливо предлагается значительно дешевле, чем на легальных АЗС. Корреспондент «Известий» Владислав Томашаускас продолжит тему.
Ранее 5-tv.ru писал, как выбрать надежную канистру для бензина.
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