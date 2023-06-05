«Двойные стандарты»: Силуанов объяснил, почему и как США не допустят дефолт

По словам главы Минфина РФ, американцы сами умеют печатать деньги.

Раскручивание истории с дефолтом в США возникает не первый раз из-за двойных стандартов во всех политических и экономических аспектах. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанова в интервью телеканалу CGTN.

«Дефолта, наверное, вряд ли Америка может допустить, потому что она сама печатает деньги, и напечатает столько, сколько нужно. Вопрос в политическом регулировании, может ли увеличиваться дефицит и долг выше, чем определенные пределы. Но это все внутренняя игра», — отметил Сиуланов.

По его словам, итогом такой игры становится рост инфляции во всем мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден подписал новый закон, который повышает потолок государственного долга страны. В Штатах рассчитывают таким образом избежать дефолта.