У детей есть график: Ханна о воспитании дочек

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 18 0

Певица Ханна назвала себя строгой мамой

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Певица воспитывает четырехлетнюю Адриану, а также в феврале этого года у артистки появилась еще одна дочь, которую назвали Камиллой.

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова. — Прим. ред.) назвала себя строгой мамой. Артистка эксклюзивно рассказала, как она вырабатывает дисциплину у своих детей, корреспонденту 5-tv.ru на вручении XII национальной музыкальной премии телеканала RU.TV, где она получила самовар в номинации «Мама года».

По признанию певицы, у детей есть определенный распорядок. Например, ее четырехлетняя дочь Адриана может есть сладкое и смотреть мультфильмы только по средам и выходным дням. Гаджетами же ее дочери еще не пользуются в силу возраста.

«Есть график, который, как мне кажется, вырабатывает у ребенка дисциплину», — считает Ханна.

Тем не менее, по признанию артистки, если в будущем ее дети буду получать плохие оценки в школе, она не будет их за это ругать.

«Переживать я, конечно же, буду, и, наверное, буду делать все, чтобы эти оценки улучшались. Но сказать, что я буду как-то ругать, переучивать и кричать, конечно, нет. Я очень адекватная мама», — отметила Ханна.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ханна рассекретила имя новорожденной дочери. 

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