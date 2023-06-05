Аэропорт Мариуполя могут запустить уже в 2024–2025 годах

Минтранс: аэропорт Мариуполя могут запустить в 2024–2025 годах
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Почему именно эту воздушную гавань восстановят в первую очередь?
Аэропорт в Мариуполе могут вновь запустить уже через пару лет, если позволят обстоятельства. Такое заявление сделал министр транспорта России Виталий Савельев.
Глава ведомства встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где в ходе переговоров заявил, что в общее развитие попадают пять аэропортов в Мариуполе, Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.
«Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя», — сообщил глава Минтранса.
Политик рассказал о том, что на данный момент идет подготовка проектно-сметной документации. Если позволит обстановка, то в течение следующих лет аэропорт уже начнет действовать.
В заключение Савельев добавил, что воздушными гаванями остальных указанных городов ведомство займется чуть позже, так как там больше разрушений.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе.
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