Аэропорт Мариуполя могут запустить уже в 2024–2025 годах

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 34 0

Минтранс: аэропорт Мариуполя могут запустить в 2024–2025 годах

Аэропорт Мариуполя могут запустить уже в 2024–2025 годах

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Почему именно эту воздушную гавань восстановят в первую очередь?

Аэропорт в Мариуполе могут вновь запустить уже через пару лет, если позволят обстоятельства. Такое заявление сделал министр транспорта России Виталий Савельев.

Глава ведомства встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где в ходе переговоров заявил, что в общее развитие попадают пять аэропортов в Мариуполе, Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.

«Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя», — сообщил глава Минтранса.

Политик рассказал о том, что на данный момент идет подготовка проектно-сметной документации. Если позволит обстановка, то в течение следующих лет аэропорт уже начнет действовать.

В заключение Савельев добавил, что воздушными гаванями остальных указанных городов ведомство займется чуть позже, так как там больше разрушений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе.

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