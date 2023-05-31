Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
Украинский снайпер получил 23 года за убийство волонтера в Мариуполе
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Боевик ВСУ напал на безоружного мужчину, проходившего мимо детского сада. Какое наказание он понесет?
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе. Как рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ, Верховный суд ДНР назначил убийце 23 года тюремного заключения.
Известно, что снайпером оказался матрос Ян Худоба. Он состоял в отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В содеянном он признался и раскаялся, далее его отправят в колонию строгого режима.
Следствием установлено, что 18 марта 2022 года Худоба заметил невооруженного мужчину на улице Мариуполя. На нем была обычная одежда без какой-либо символики. Снайпер выстрелил в прохожего из винтовки, после чего подошел к нему и, обнаружив его живым, выстрелил еще раз. От ранений груди и живота мужчина умер на месте.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский снайпер убил и изнасиловал мертвую женщину в Мариуполе.
- 31 мая
- Песков: Европе придется ответить перед своим народом за накачку Украины оружием
- 31 мая
- «Дамы и господа»: Дуда сделал неожиданное заявление о Путине
- 31 мая
- Украина получила новый грант от США на 1,25 млрд долларов на социальные обязательства
- 31 мая
- Разработаны по заказу ГУР: какими беспилотниками Украина атаковала Москву
- 31 мая
- Генерал ВСУ унизил Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию
- 31 мая
- Утопает в грязи: французские танки, поставляемые ВСУ, оказались бесполезны
- 31 мая
- «Украина готовится»: в Белом доме раскрыли дату начала контрнаступления ВСУ
- 31 мая
- «За что боролась, на то и напоролась»: что будет с Украиной после потери флота
- 31 мая
- Молниеносный ответ: ВКС РФ «проредили» украинские запасы Storm Shadow
- 31 мая
- «Ползучее контрнаступление»: как на Украине начинается оживление в рядах ВСУ
Читайте также
93%
0.63 86.51
0.61
Нашли ошибку?