Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе

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Рита Миронова
Рита Миронова 49 0

Украинский снайпер получил 23 года за убийство волонтера в Мариуполе

Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
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Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе. Как рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ, Верховный суд ДНР назначил убийце 23 года тюремного заключения.

Известно, что снайпером оказался матрос Ян Худоба. Он состоял в отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В содеянном он признался и раскаялся, далее его отправят в колонию строгого режима.

Следствием установлено, что 18 марта 2022 года Худоба заметил невооруженного мужчину на улице Мариуполя. На нем была обычная одежда без какой-либо символики. Снайпер выстрелил в прохожего из винтовки, после чего подошел к нему и, обнаружив его живым, выстрелил еще раз. От ранений груди и живота мужчина умер на месте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский снайпер убил и изнасиловал мертвую женщину в Мариуполе. 

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