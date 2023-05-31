Боевик ВСУ напал на безоружного мужчину, проходившего мимо детского сада. Какое наказание он понесет?

Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе. Как рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ, Верховный суд ДНР назначил убийце 23 года тюремного заключения.

Известно, что снайпером оказался матрос Ян Худоба. Он состоял в отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В содеянном он признался и раскаялся, далее его отправят в колонию строгого режима.

Следствием установлено, что 18 марта 2022 года Худоба заметил невооруженного мужчину на улице Мариуполя. На нем была обычная одежда без какой-либо символики. Снайпер выстрелил в прохожего из винтовки, после чего подошел к нему и, обнаружив его живым, выстрелил еще раз. От ранений груди и живота мужчина умер на месте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский снайпер убил и изнасиловал мертвую женщину в Мариуполе.