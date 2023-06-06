В Крыму встречают детей из Белгородской области
Почти все они — жители пограничных с Украиной территорий.
Фото, видео: Колядин Павел / ТАСС; 5-tv.ru
В Крыму встречают детей из Белгородской области. Около трехсот ребят проведут месяц в обновленном санатории в Евпатории.
Почти все они — жители пограничных с Украиной территорий. Многие из них пережили ужас налетов и обстрелов боевиков. Но сейчас все позади и мысли — только о море.
Гостей в Евпатории приветствовал и корреспондент Известий Николай Аксенов.
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