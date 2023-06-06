Пришлось экстренно эвакуировать: пожар произошел в ТРЦ в Ингушетии
Пожар произошел в торгово-развлекательном центре в Ингушетии
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
А в Ингушетии потушили пожар в торгово-развлекательном центре. Огонь вспыхнул в кафе — посетителей там уже не было.
Но по соседству находится реабилитационный центр, из которого экстренно эвакуировали всех пациентов и персонал. Пожар в итоге охватил площадь в 200 квадратных метров. Пострадал один человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что нефтебаза в Луизиане всполыхнула из-за удара молнии.
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