Пришлось экстренно эвакуировать: пожар произошел в ТРЦ в Ингушетии

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

А в Ингушетии потушили пожар в торгово-развлекательном центре. Огонь вспыхнул в кафе — посетителей там уже не было.

Но по соседству находится реабилитационный центр, из которого экстренно эвакуировали всех пациентов и персонал. Пожар в итоге охватил площадь в 200 квадратных метров. Пострадал один человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что нефтебаза в Луизиане всполыхнула из-за удара молнии.