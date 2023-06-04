Нефтебаза в Луизиане всполыхнула из-за удара молнии

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Алексей Панков
Алексей Панков 22 0

Мощный пожар охватил огромную территорию.

Нефтебаза в Луизиане всполыхнула из-за удара молнии

Фото: www.globallookpress.com / Xin Hua

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Из-за удара молнии возник пожар на американской нефтебазе в штате Луизиана. Соответствующей новостью поделился телеканал NBC News.

Сообщается, что пожар разгорелся 3 июня. В ходе инцидента пострадавших не было. Однако всех жителей в радиусе 1,5 мили (2,4 километра — Прим. ред.) временно эвакуировали.

«Полиция штата Луизиана установила, что удар молнии стал причиной возгорания одного резервуара на нефтебазе Calcasieu Refining Co. в Лейк-Чарльзе в субботу», — сообщает источник.

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