Моряки Тихоокеанского флота отправились на учения в Индонезию

Российские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях «Комодо-2023», которые проходят у берегов Индонезии.

Туда прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота. В частности корветы «Громкий» и «Совершенный», танкер «печенга» и другие.

Всего в учениях принимают участие моряки из 30 стран. Цель — отработка не только боевых задач. Отдельное внимание уделят и проведению гуманитарных миссий, помощи людям во время природных катаклизмов. В широком смысле речь идет о международном партнерстве на море.