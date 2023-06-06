Моряки Тихоокеанского флота отправились на учения в Индонезию
Отдельное внимание уделят и проведению гуманитарных миссий, помощи людям во время природных катаклизмов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Российские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях «Комодо-2023», которые проходят у берегов Индонезии.
Туда прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота. В частности корветы «Громкий» и «Совершенный», танкер «печенга» и другие.
Всего в учениях принимают участие моряки из 30 стран. Цель — отработка не только боевых задач. Отдельное внимание уделят и проведению гуманитарных миссий, помощи людям во время природных катаклизмов. В широком смысле речь идет о международном партнерстве на море.
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